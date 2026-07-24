Fête votive de Saint Laurent Les Tours Saint-Laurent-les-Tours

Informations pratiques

Saint-Laurent-les-Tours

Fête votive de Saint Laurent Les Tours

Le Bourg Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 02:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez nombreux le 1 août à Saint-Laurent-les-Tours pour une journée de festivités exceptionnelles! N’attendez pas, réservez dès maintenant La contribution à HelloAsso est facultative et peut être supprimée en cliquant sur "modifier"! Démontrez votre adresse au concours de pétanque à 14h ; Une buvette conviviale avec des boissons rafraîchissantes, notamment des produits locaux comme la bière de Ratz (Cahors) et du vin de Glanes en rouge, blanc ou rosé à partir de 18h ; Banda Zik et la Banda d’Objat enchanteront l'ambiance avec leurs rythmes endiablés dès 18h ; Délectez vous d'un délicieux repas complet melon jambon, aligot saucisse de l'Aubrac (Cantal), un Rocamadour et une tarte aux fruits de notre pâtissier Selin à partir de 20h ; Le talentueux DJ Starlight vous fera danser jusqu'au bout de la nuit (2h30 !) avec une sélection musicale variée, des surprises et des performers Et pour couronner le tout, un magnifique feu d'artifice avec musique illuminera le ciel de Saint-Laurent-les-Tours à 23h, un spectacle à ne pas manquer !

Venez nombreux le 1 août à Saint-Laurent-les-Tours pour une journée de festivités exceptionnelles! N’attendez pas, réservez dès maintenant La contribution à HelloAsso est facultative et peut être supprimée en cliquant sur "modifier"! Démontrez votre adresse au concours de pétanque à 14h ; Une buvette conviviale avec des boissons rafraîchissantes, notamment des produits locaux comme la bière de Ratz (Cahors) et du vin de Glanes en rouge, blanc ou rosé à partir de 18h ; Banda Zik et la Banda d’Objat enchanteront l'ambiance avec leurs rythmes endiablés dès 18h ; Délectez vous d'un délicieux repas complet melon jambon, aligot saucisse de l'Aubrac (Cantal), un Rocamadour et une tarte aux fruits de notre pâtissier Selin à partir de 20h ; Le talentueux DJ Starlight vous fera danser jusqu'au bout de la nuit (2h30 !) avec une sélection musicale variée, des surprises et des performers Et pour couronner le tout, un magnifique feu d'artifice avec musique illuminera le ciel de Saint-Laurent-les-Tours à 23h, un spectacle à ne pas manquer !

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Le Bourg Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 6 61 83 02 50

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English :

Come out in large numbers on August 1 to Saint-Laurent-les-Tours for a day of exceptional festivities! Don’t wait—reserve your spot now! The HelloAsso contribution is optional and can be removed by clicking “edit”! Show off your skills at the pétanque tournament at 2 p.m.; A friendly refreshment stand with refreshing drinks, including local products such as Ratz beer (Cahors) and Glanes wine—red, white, or rosé—starting at 6 p.m.; Banda Zik and Banda d’Objat will liven up the atmosphere with their lively rhythms starting at 6 p.m.; Treat yourself to a delicious full meal featuring melon and ham, aligot, sausage fromAubrac (Cantal), a Rocamadour cheese, and a fruit tart from our pastry chef Selin starting at 8:00 p.m.; The talented DJ Starlight will keep you dancing until the wee hours of the morning (2:30 a.m.!) with a varied musical selection, surprises, and performers. And to top it all off, a magnificent fireworks display set to music will light up the sky over Saint-Laurent-les-Tours at 11:00 p.m.—a show you won’t want to miss!

L’événement Fête votive de Saint Laurent Les Tours Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-07-24 par OTVD Bretenoux