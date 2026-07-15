Fête votive à Saint Laurent Les Tours Saint-Laurent-les-Tours
samedi 1 août 2026 · Saint-Laurent-les-Tours
Informations pratiques
Saint-Laurent-les-Tours
Fête votive à Saint Laurent Les Tours
Saint-Laurent-les-Tours Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Journée festive organisée par le comité des fêtes avec concours de pétanque, animation musicale par des bandas, repas convivial et soirée dansante animée par DJ Starlight
Journée festive organisée par le comité des fêtes avec concours de pétanque, animation musicale par des bandas, repas convivial et soirée dansante animée par DJ Starlight. Une manifestation ouverte à tous dans une ambiance conviviale au cœur du village.
Annulation du spectacle pyrotechnique
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Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 6 61 83 02 50
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English :
A festive day organized by the festival committee, featuring a pétanque tournament, musical entertainment by bandas, a friendly meal, and a dance party hosted by DJ Starlight
L’événement Fête votive à Saint Laurent Les Tours Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée de la Dordogne
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