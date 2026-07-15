Informations pratiques

Saint-Laurent-les-Tours

Fête votive à Saint Laurent Les Tours

Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Journée festive organisée par le comité des fêtes avec concours de pétanque, animation musicale par des bandas, repas convivial et soirée dansante animée par DJ Starlight

Journée festive organisée par le comité des fêtes avec concours de pétanque, animation musicale par des bandas, repas convivial et soirée dansante animée par DJ Starlight. Une manifestation ouverte à tous dans une ambiance conviviale au cœur du village.

Annulation du spectacle pyrotechnique

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Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 6 61 83 02 50

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English :

A festive day organized by the festival committee, featuring a pétanque tournament, musical entertainment by bandas, a friendly meal, and a dance party hosted by DJ Starlight

L’événement Fête votive à Saint Laurent Les Tours Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée de la Dordogne