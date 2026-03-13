Visite-atelier en famille Lurçat en pop-up Saint-Laurent-les-Tours
Visite-atelier en famille Lurçat en pop-up Saint-Laurent-les-Tours mercredi 22 juillet 2026.
Visite-atelier en famille Lurçat en pop-up
Atelier-Musée Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours Lot
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19
Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !
Venez découvrir l'univers de Jean Lurçat par la création d'une carte pop-up et donnez vie au bestiaire et aux astres fabuleux chers à l'artiste
Atelier animé par Sophie Quinault (D’une goutte à l’autre)
Tarif 4 € par enfant gratuit pour 1 adulte accompagnant
Goûter offert matériel fourni
A partir de 7 ans Durée 2h Sur inscription (limité à 10 enfants)
Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !
Venez découvrir l'univers de Jean Lurçat par la création d'une carte pop-up et donnez vie au bestiaire et aux astres fabuleux chers à l'artiste
Atelier animé par Sophie Quinault (D’une goutte à l’autre)
Tarif 4 € par enfant gratuit pour 1 adulte accompagnant
Goûter offert matériel fourni
A partir de 7 ans Durée 2h Sur inscription (limité à 10 enfants)
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Atelier-Musée Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie
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English :
After a guided tour of the museum, it’s your turn to be the artist!
Discover the world of Jean Lurçat by creating a pop-up card and bring to life the bestiary and fabulous stars dear to the artist
Workshop led by Sophie Quinault (D?une goutte à l?autre)
Fee: 4? per child free for 1 accompanying adult
Free snacks materials supplied
From age 7 2h Registration required (limited to 10 children)
L’événement Visite-atelier en famille Lurçat en pop-up Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne