Visite-atelier en famille Lurçat en pop-up

Atelier-Musée Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

Venez découvrir l'univers de Jean Lurçat par la création d'une carte pop-up et donnez vie au bestiaire et aux astres fabuleux chers à l'artiste

Atelier animé par Sophie Quinault (D’une goutte à l’autre)

Tarif 4 € par enfant gratuit pour 1 adulte accompagnant

Goûter offert matériel fourni

A partir de 7 ans Durée 2h Sur inscription (limité à 10 enfants)

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

Venez découvrir l'univers de Jean Lurçat par la création d'une carte pop-up et donnez vie au bestiaire et aux astres fabuleux chers à l'artiste

Atelier animé par Sophie Quinault (D’une goutte à l’autre)

Tarif 4 € par enfant gratuit pour 1 adulte accompagnant

Goûter offert matériel fourni

A partir de 7 ans Durée 2h Sur inscription (limité à 10 enfants)

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Atelier-Musée Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie

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English :

After a guided tour of the museum, it’s your turn to be the artist!

Discover the world of Jean Lurçat by creating a pop-up card and bring to life the bestiary and fabulous stars dear to the artist

Workshop led by Sophie Quinault (D?une goutte à l?autre)

Fee: 4? per child free for 1 accompanying adult

Free snacks materials supplied

From age 7 2h Registration required (limited to 10 children)

L’événement Visite-atelier en famille Lurçat en pop-up Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne