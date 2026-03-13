Visite-atelier en famille Peinture collective Saint-Laurent-les-Tours
Visite-atelier en famille Peinture collective Saint-Laurent-les-Tours mercredi 29 juillet 2026.
Visite-atelier en famille Peinture collective
Saint-Laurent-les-Tours Lot
Tarif : – – 4 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !
Découvrez la technique de la peinture en lettres en réalisant une fresque inspirée des
œuvres de Jean Lurçat, à la suite de la visite de l’exposition Le chant des étoiles
Atelier animé par Valéry Boudière
Tarif 4 € par enfant gratuit pour 1 adulte accompagnant
Goûter offert matériel fourni.
A partir de 6 ans Durée 2h Sur inscription (limité à 10 enfants)
Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !
Découvrez la technique de la peinture en lettres en réalisant une fresque inspirée des
œuvres de Jean Lurçat, à la suite de la visite de l’exposition Le chant des étoiles
Atelier animé par Valéry Boudière
Tarif 4 € par enfant gratuit pour 1 adulte accompagnant
Goûter offert matériel fourni.
A partir de 6 ans Durée 2h Sur inscription (limité à 10 enfants)
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Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie
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English :
After a guided tour of the museum, it’s your turn to be the artist!
Discover the technique of letter painting by creating a fresco inspired by
the works of Jean Lurçat, following a visit to the exhibition Le chant des étoiles
le chant des étoiles exhibition
Workshop led by Valéry Boudière
Fee: 4? per child free for 1 accompanying adult
Snack offered materials provided.
Ages 6 and up Duration 2h On registration (limited to 10 children)
L’événement Visite-atelier en famille Peinture collective Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne