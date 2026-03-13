Visite-atelier en famille Peinture collective

Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – 4 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

Découvrez la technique de la peinture en lettres en réalisant une fresque inspirée des

œuvres de Jean Lurçat, à la suite de la visite de l’exposition Le chant des étoiles

Atelier animé par Valéry Boudière

Tarif 4 € par enfant gratuit pour 1 adulte accompagnant

Goûter offert matériel fourni.

A partir de 6 ans Durée 2h Sur inscription (limité à 10 enfants)

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

Découvrez la technique de la peinture en lettres en réalisant une fresque inspirée des

œuvres de Jean Lurçat, à la suite de la visite de l’exposition Le chant des étoiles

Atelier animé par Valéry Boudière

Tarif 4 € par enfant gratuit pour 1 adulte accompagnant

Goûter offert matériel fourni.

A partir de 6 ans Durée 2h Sur inscription (limité à 10 enfants)

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Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie

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English :

After a guided tour of the museum, it’s your turn to be the artist!

Discover the technique of letter painting by creating a fresco inspired by

the works of Jean Lurçat, following a visit to the exhibition Le chant des étoiles

le chant des étoiles exhibition

Workshop led by Valéry Boudière

Fee: 4? per child free for 1 accompanying adult

Snack offered materials provided.

Ages 6 and up Duration 2h On registration (limited to 10 children)

L’événement Visite-atelier en famille Peinture collective Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne