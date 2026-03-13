Visite-atelier en famille Tissage végétal Saint-Laurent-les-Tours
Visite-atelier en famille Tissage végétal Saint-Laurent-les-Tours mercredi 15 juillet 2026.
Visite-atelier en famille Tissage végétal
Saint-Laurent-les-Tours Lot
Tarif : – – 4 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05
Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !
Les évocations de la nature sont nombreuses dans les tapisseries de Jean Lurçat
Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !
Les évocations de la nature sont nombreuses dans les tapisseries de Jean Lurçat. Après
une visite accompagnée du musée, apprenez à tisser avec de la laine et des végétaux
Atelier animé par Anaïs Legrand
Tarif 4 € par enfant gratuit pour 1 adulte accompagnant
Goûter offert matériel fourni.
A partir de 7 ans Durée 2h Sur inscription (limité à 10 enfants)
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Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie
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English :
After a guided tour of the museum, it’s your turn to be the artist!
There are many evocations of nature in Jean Lurçat’s tapestries
L’événement Visite-atelier en famille Tissage végétal Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne