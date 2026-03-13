Visite-atelier en famille Tissage végétal

Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – 4 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

Les évocations de la nature sont nombreuses dans les tapisseries de Jean Lurçat

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

Les évocations de la nature sont nombreuses dans les tapisseries de Jean Lurçat. Après

une visite accompagnée du musée, apprenez à tisser avec de la laine et des végétaux

Atelier animé par Anaïs Legrand

Tarif 4 € par enfant gratuit pour 1 adulte accompagnant

Goûter offert matériel fourni.

A partir de 7 ans Durée 2h Sur inscription (limité à 10 enfants)

.

Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a guided tour of the museum, it’s your turn to be the artist!

There are many evocations of nature in Jean Lurçat’s tapestries

L’événement Visite-atelier en famille Tissage végétal Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne