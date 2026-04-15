A la recherche de la chapelle castrale de St-Laurent-les-Tours, Atelier-musée Jean Lurçat, Saint-Laurent-les-Tours

A la recherche de la chapelle castrale de St-Laurent-les-Tours 12 et 13 juin Atelier-musée Jean Lurçat Lot

Tarifs d’entrée au musée. Places limitées à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:30:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

A la recherche de la chapelle du castrum de St-Laurent : Etienne Lallau, archéologue médiéviste, responsable de la Cellule départementale d’archéologie du Lot (CDAL), vous présentera les premiers résultats de la fouille programmée en cours dans le potager de l’atelier-musée Jean-Lurçat.

Réservation sur https://lot.fr/programme-planete-lot

Tarif inclus dans le tarif de la visite du musée. Paiement à l’accueil du musée.

Atelier-musée Jean Lurçat Avenue Jean Lurçat, 46400 Saint-Laurent-les-Tours, France Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie 0582110456 https://musees.lot.fr/atelier-mus-e-jean-lur [{« link »: « https://lot.fr/planete-lot »}] Homme de conviction et d’engagement, Jean Lurçat est reconnu comme le grand artisan de la renaissance de la tapisserie au XXème siècle. Il a vécu et créé dans son château de Saint-Laurent-les-Tours où son talent et son imagination éclatent encore dans chaque pièce.

Au cours de la visite, laissez vous accompagner par la voix de Jean Lurçat et de ses proches grâce à une mise en son totalement inédite, réalisée par le studio Radio France. Accès par la RD 40 ou la RD 48 depuis Saint-Céré. Parkings gratuits en contrebas du château.

A la recherche de la chapelle du castrum de St-Laurent : Etienne Lallau, archéologue médiéviste, responsable de la Cellule départementale d’archéologie du Lot (CDAL), vous présentera les premiers de …

©AnneCalvayrac_DepartementduLot