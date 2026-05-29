Saint-Laurent-les-Tours

Ciné Belle Etoile Alice et le Maire

Parc à côté du foyer rural Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes

Projection dans le pré du foyer rural, repli à l'intérieur en cas de pluie

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Parc à côté du foyer rural Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 92

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English :

The mayor of Lyon, Paul Théraneau, is in a bad way

L’événement Ciné Belle Etoile Alice et le Maire Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne