Ciné Belle Etoile Alice et le Maire Saint-Laurent-les-Tours
Ciné Belle Etoile Alice et le Maire Saint-Laurent-les-Tours lundi 13 juillet 2026.
Saint-Laurent-les-Tours
Ciné Belle Etoile Alice et le Maire
Parc à côté du foyer rural Saint-Laurent-les-Tours Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes
Projection dans le pré du foyer rural, repli à l'intérieur en cas de pluie
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Parc à côté du foyer rural Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 92
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English :
The mayor of Lyon, Paul Théraneau, is in a bad way
L’événement Ciné Belle Etoile Alice et le Maire Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne
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