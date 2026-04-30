Festival Histoires de Passages L’escapade Lotoise Saint-Laurent-les-Tours

Saint-Laurent-les-Tours

Festival Histoires de Passages L’escapade Lotoise

1696 Avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le mot Argentat vient du gaulois et du romain Argentoratum ( passage de la rivière )

Le mot Argentat vient du gaulois et du romain Argentoratum ( passage de la rivière ). C’est sous ce signe que Laurent Gervereau a inventé avec des complicités locales en octobre-novembre 2014 les Rencontres-Promenades Histoires de Passages… . La première édition a eu lieu en juillet 2015 avec une affiche réalisée par Cabu. Le concept est une promenade collective gratuite le premier week-end après le 14 juillet en passant de façon festive d’événement en événement pour valoriser créations, savoirs et savoir-faire. La manifestation est locale-globale en favorisant les dialogues entre personnes du pays d’Argentat-sur-Dordogne et d’ailleurs de toutes générations. Tout se fait joyeusement grâce à un bénévolat généralisé et un échange de générosités concerts, expos, conférences, démonstrations de permaculture… Des oeuvres sont offertes et restent dans l’espace public. Chaque année, une thématique éveille les imaginations

Nuage Vert est né en juillet 2017 pour rassembler et préserver les dons d’artistes et de savantes et savants issus d’ Histoires de Passages… autour de la défense de la biodiversité et de la culturodiversité. En décembre 2019, l’association Histoires de Passages… a passé le relai à Nuage Vert pour réaliser ces Rencontres-Promenades en juillet et des manifestations tout au long de l’année. En 2020, ont eu lieu des Escapades légères dans une formule plus courte sur 2 jours à cause des alertes sanitaires. En juillet 2024 (du 18 au 20 juillet), Histoires de Passages… fête sa dixième édition (déjà…) !

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1696 Avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie

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English :

The word Argentat comes from the Gallic and Roman Argentoratum ( river crossing )

L’événement Festival Histoires de Passages L’escapade Lotoise Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de la Dordogne