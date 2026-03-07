Visite Chorégraphique Un point jaune en soleil Saint-Laurent-les-Tours
Visite Chorégraphique Un point jaune en soleil Saint-Laurent-les-Tours jeudi 28 mai 2026.
Visite Chorégraphique Un point jaune en soleil
Saint-Laurent-les-Tours Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 13:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-28
En lien avec l’exposition Le chant des étoiles
En lien avec l’exposition Le chant des étoiles. Dialogue entre Jean Lurçat et Speedy Graphito, la chorégraphe et interprète Laurence Leyrolles a imaginé des visites chorégraphiques, interprétées avec la danseuse Lore Douziech, où les corps dansent au cœur des œuvres et créent un nouveau lien entre l’art visuel et l’expression corporelle
Gratuit (dans le cadre du Projet éducatif départemental)
Sur réservation
.
Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 5 82 11 04 56
English :
In connection with the exhibition Star Song
