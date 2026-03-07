Visite Chorégraphique Un point jaune en soleil

Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 13:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-28

En lien avec l’exposition Le chant des étoiles

En lien avec l’exposition Le chant des étoiles. Dialogue entre Jean Lurçat et Speedy Graphito, la chorégraphe et interprète Laurence Leyrolles a imaginé des visites chorégraphiques, interprétées avec la danseuse Lore Douziech, où les corps dansent au cœur des œuvres et créent un nouveau lien entre l’art visuel et l’expression corporelle

Gratuit (dans le cadre du Projet éducatif départemental)

Sur réservation

.

Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 5 82 11 04 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In connection with the exhibition Star Song

L’événement Visite Chorégraphique Un point jaune en soleil Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-07 par OT Vallée de la Dordogne