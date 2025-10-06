11ème édition Rallye touristique de Saint-Céré

Saint-Céré Lot

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

2026-05-23

C'est la 11ème anniversaire de ce rallye exceptionnel ! Venez passer un week-end ou une journée dans une ambiance simple et conviviale ; des paysages les plus typiques, des visites d'endroits moins connus ou peu fréquentés, et aussi quelques belles découvertes gastronomiques

Voitures anciennes et de prestiges

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

This is the 11th anniversary of this exceptional rally! Come and spend a weekend or a day in a simple, friendly atmosphere; the most typical landscapes, visits to lesser-known or less-frequented places, and also some fine gastronomic discoveries

Antique and prestige cars

