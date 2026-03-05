Spectacle Les Chants du monde Saint-Laurent-les-Tours
1696 Avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours Lot
Gratuit
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Cabaret poétique par le Théâtre de l’Echappée belle Martine Costes-Souyris, Emilie Cadiou, Sylvain Colin. Dans le cadre de La Nuit des musées et de la commémoration des 60 ans de la mort de Jean Lurçat
Tout public, sur réservation
Poetic cabaret by Théâtre de l?Echappée belle Martine Costes-Souyris, Emilie Cadiou, Sylvain Colin
