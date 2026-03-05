Spectacle Les Chants du monde Saint-Laurent-les-Tours

Spectacle Les Chants du monde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Cabaret poétique par le Théâtre de l’Echappée belle Martine Costes-Souyris, Emilie Cadiou, Sylvain Colin. Dans le cadre de La Nuit des musées et de la commémoration des 60 ans de la mort de Jean Lurçat

Tout public, sur réservation

