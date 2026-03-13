Lecture Journal de la Création Saint-Laurent-les-Tours
Lecture Journal de la Création Saint-Laurent-les-Tours vendredi 28 août 2026.
Lecture Journal de la Création
Saint-Laurent-les-Tours Lot
Tarif : – – 4 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Lecture par Sylvie Maury, texte de Nancy Huston
Pendant des millénaires, tout paraissait simple aux hommes la création, aux femmes la
procréation
Lecture par Sylvie Maury, texte de Nancy Huston
Pendant des millénaires, tout paraissait simple aux hommes la création, aux femmes la
procréation. L’émancipation féminine a bousculé cette distribution des rôles et mis à mal la
muse féminine, l’œuvre d’art comme amante ou comme “enfant” de l’artiste. Dans cet
essai autobiographique, Nancy Huston croise ses recherches sur les couples d’écrivains
et le journal de sa propre grossesse.
En écho à la thématique femmes artistes femmes d’artistes développée dans le
cadre de l’exposition dédiée à Valentine Prax au musée Zadkine.
Tarif d’entrée au musée Sur réservation
.
Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie
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English :
Reading by Sylvie Maury, text by Nancy Huston
For millennia, everything seemed simple: to men the creation, to women the
procreation
L’événement Lecture Journal de la Création Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne