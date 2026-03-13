Lecture Journal de la Création

Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – 4 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Lecture par Sylvie Maury, texte de Nancy Huston

Pendant des millénaires, tout paraissait simple aux hommes la création, aux femmes la

procréation

Lecture par Sylvie Maury, texte de Nancy Huston

Pendant des millénaires, tout paraissait simple aux hommes la création, aux femmes la

procréation. L’émancipation féminine a bousculé cette distribution des rôles et mis à mal la

muse féminine, l’œuvre d’art comme amante ou comme “enfant” de l’artiste. Dans cet

essai autobiographique, Nancy Huston croise ses recherches sur les couples d’écrivains

et le journal de sa propre grossesse.

En écho à la thématique femmes artistes femmes d’artistes développée dans le

cadre de l’exposition dédiée à Valentine Prax au musée Zadkine.

Tarif d’entrée au musée Sur réservation

.

Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie

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English :

Reading by Sylvie Maury, text by Nancy Huston

For millennia, everything seemed simple: to men the creation, to women the

procreation

L’événement Lecture Journal de la Création Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne