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AGENDA · Saint-Andiol

Fête Votive de St Andiol 5 jours de fête non-stop ! Saint-Andiol

vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Andiol

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Parc du Château
Ville
13670 Saint-Andiol
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Andiol

Fête Votive de St Andiol 5 jours de fête non-stop !

Du vendredi 10 au mardi 14 juillet 2026. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-10

Fête votive du 10 au 14 juillet 2026
Venez vivre l’authentique esprit de la Provence à Saint-Andiol ! Le Comité des Fêtes vous invite à une semaine exceptionnelle du 10 au 14 juillet pour célébrer notre Fête Votive. Taureaux, musique, pétanque et ambiance conviviale vous attendent.
Au programme, des temps forts pour tous

Traditions taurines
– Vendredi 10 Juillet à 19h00 Bandido Manade Conti
– Samedi 11 Juillet
11h00 Abrivado Manade Colombet
17h00 Course Camarguaise Ligue PACA
19h00 Bandido Manade Colombet
– Dimanche 12 Juillet
11h00 La Longue Manade Colombet
19h00 Bandido Manade Colombet
– Lundi 13 Juillet
11h00 Abrivado Manade Grimaud
17h00 Course Camarguaise (Finale du Challenge Saint-Vincent)
19h00 Bandido Manade Grimaud
– Mardi 14 Juillet
16h00 Taureau balot dans les arènes Manade AGU

Ambiance musicale Soirée Bodega avec DJ Raph le vendredi, concerts de CABARET le samedi, ALMERAS le dimanche, IMPERATOR le lundi et Tribute TÉLÉPHONE pour la clôture le mardi ! Apéro musical lundi midi avec le groupe THE BAND OF DARONS.

Convivialité Partagez un déjeuner champêtre et un aïoli convivial. Profitez des nombreux concours de boules tout au long de la semaine (mixte, équipes, enfants, officiels).
Restauration sur place disponible auprès de notre Foodtruck.

Pour les enfants Olympiade des Pitchouns le samedi après-midi pour des souvenirs inoubliables.

Partagez et invitez vos amis pour une fête mémorable à Saint-Andiol !   .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 80 09 38 

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English :

Votive Festival from July 10 to 14, 2026

L’événement Fête Votive de St Andiol 5 jours de fête non-stop ! Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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