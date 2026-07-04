Repas populaire 2026 Saint-Andiol
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Andiol
Informations pratiques
Saint-Andiol
Repas populaire 2026
Mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Célébrons le 14 Juillet ensemble avec le Repas Populaire au parc du château à midi !
La Municipalité, en partenariat avec le Bureau d’Information Touristique, les associations locales, ainsi que nos agriculteurs et éleveurs passionnés, vous invite à son grand Repas Populaire dans le cadre verdoyant du Parc du Château !
Le repas sera animé par la Peña Les Astres Aux Notes .
Rendez-vous mardi 14 Juillet à ????
Au programme convivialité et partage, le repas est offert par la commune pour mettre à l’honneur le vivre-ensemble et nos beaux produits locaux !
⚠️ ATTENTION PLACES LIMITÉES ! ⚠️
Pour participer à cette belle fête, l’inscription est obligatoire
– Gratuit pour les Saint-Andiolais Inscriptions en mairie du 15 juin au 3 juillet.
– 15€ pour les personnes extérieures Tickets en vente au Bureau d’Information Touristique.
Le petit geste éco-citoyen
Pour régaler vos papilles tout en prenant soin de notre joli parc, pensez à apporter vos propres couverts, verres et assiettes ! ️
Ne tardez pas à réserver votre place pour cette soirée qui s’annonce mémorable. On vous attend nombreux pour faire vivre les traditions de Saint-Andiol ! .
Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 02 02
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English :
Let’s celebrate July 14 together with the Community Meal at the Château Park at noon!
L’événement Repas populaire 2026 Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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