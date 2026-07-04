Informations pratiques

Saint-Andiol

Repas populaire 2026

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Célébrons le 14 Juillet ensemble avec le Repas Populaire au parc du château à midi !

La Municipalité, en partenariat avec le Bureau d’Information Touristique, les associations locales, ainsi que nos agriculteurs et éleveurs passionnés, vous invite à son grand Repas Populaire dans le cadre verdoyant du Parc du Château !

Le repas sera animé par la Peña Les Astres Aux Notes .

Rendez-vous mardi 14 Juillet à ????

Au programme convivialité et partage, le repas est offert par la commune pour mettre à l’honneur le vivre-ensemble et nos beaux produits locaux !



⚠️ ATTENTION PLACES LIMITÉES ! ⚠️

Pour participer à cette belle fête, l’inscription est obligatoire

– Gratuit pour les Saint-Andiolais Inscriptions en mairie du 15 juin au 3 juillet.

– 15€ pour les personnes extérieures Tickets en vente au Bureau d’Information Touristique.



Le petit geste éco-citoyen

Pour régaler vos papilles tout en prenant soin de notre joli parc, pensez à apporter vos propres couverts, verres et assiettes ! ️



Ne tardez pas à réserver votre place pour cette soirée qui s’annonce mémorable. On vous attend nombreux pour faire vivre les traditions de Saint-Andiol ! .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 02 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s celebrate July 14 together with the Community Meal at the Château Park at noon!

L’événement Repas populaire 2026 Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence