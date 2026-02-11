Fête votive | Le Bouchet-Saint-Nicolas

Le Bourg Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-08

Attractions foraines tous les jours.

Vendredi soir bal.

Samedi 9

14h30 pétanque,

19h repas sur réservation auberge du Couvige avant 1/08

Bal en soirée

Dimanche 10

15h défilé de chars fleuris

16h30 spectacle de clown,

en soirée feu d’artifice et bal.

.

Le Bourg Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 32 22 mairie.lebouchetstnicolas@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fairground attractions every day.

Friday evening ball.

Saturday 9th

2.30pm pétanque,

7pm meal on reservation auberge du Couvige before 1/08

Evening ball

Sunday 10th

3pm float parade

4:30pm clown show,

evening fireworks and ball.

L’événement Fête votive | Le Bouchet-Saint-Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire