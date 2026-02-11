Fête votive | Le Bouchet-Saint-Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas
Fête votive | Le Bouchet-Saint-Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas samedi 8 août 2026.
Fête votive | Le Bouchet-Saint-Nicolas
Le Bourg Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-10
2026-08-08
Attractions foraines tous les jours.
Vendredi soir bal.
Samedi 9
14h30 pétanque,
19h repas sur réservation auberge du Couvige avant 1/08
Bal en soirée
Dimanche 10
15h défilé de chars fleuris
16h30 spectacle de clown,
en soirée feu d’artifice et bal.
Le Bourg Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 32 22 mairie.lebouchetstnicolas@orange.fr
English :
Fairground attractions every day.
Friday evening ball.
Saturday 9th
2.30pm pétanque,
7pm meal on reservation auberge du Couvige before 1/08
Evening ball
Sunday 10th
3pm float parade
4:30pm clown show,
evening fireworks and ball.
