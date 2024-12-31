Visite de ferme | Gaec Julien | Le Bouchet St Nicolas

rue du stade Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

¨Mon été à la ferme Haute-Loire¨

Elevage de vache Prim’holstein, production de lait de la marque Montlait. Lentille verte du Puy AOP.

Visite d’exploitation, traite…

Sur réservation

.

rue du stade Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 31 34 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

¨Mon été à la ferme Haute-Loire¨ (My summer on the farm in Haute-Loire)

Prim’holstein cow breeding, Montlait brand milk production. Green Puy PDO lentils.

Farm visit, milking…

On reservation

L’événement Visite de ferme | Gaec Julien | Le Bouchet St Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas a été mis à jour le 2024-12-31 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire