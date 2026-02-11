Foire artisanale & Vide Greniers Le Bouchet St Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas
Foire artisanale & Vide Greniers Le Bouchet St Nicolas
Le Bourg Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-14
2026-09-13
Samedi 13
9h rando gourmande 10 km (réservation)
14h pétanque
20h concert Les 3 mômes
22h feu d’artifice
Dimanche 14
7h Foire & Vide-greniers
12h repas (réservation)
15h Déambulation Batucada Margerythmes
Maquillage enfants, balade en calèche…
Le Bourg Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 45 11 63 labouchitoise@gmail.com
English :
Saturday 13th
9 a.m. 10-km gourmet hike (reservation required)
2pm pétanque
8pm Les 3 mômes concert
10pm fireworks
Sunday 14th
7am Fair & Garage Sale
12pm meal (book in advance)
3pm Margerythmes Batucada parade
Face painting for children, horse-drawn carriage rides…
