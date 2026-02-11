Foire artisanale & Vide Greniers Le Bouchet St Nicolas

Le Bourg Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-13

Samedi 13

9h rando gourmande 10 km (réservation)

14h pétanque

20h concert Les 3 mômes

22h feu d’artifice

Dimanche 14

7h Foire & Vide-greniers

12h repas (réservation)

15h Déambulation Batucada Margerythmes

Maquillage enfants, balade en calèche…

.

Le Bourg Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 45 11 63 labouchitoise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday 13th

9 a.m. 10-km gourmet hike (reservation required)

2pm pétanque

8pm Les 3 mômes concert

10pm fireworks

Sunday 14th

7am Fair & Garage Sale

12pm meal (book in advance)

3pm Margerythmes Batucada parade

Face painting for children, horse-drawn carriage rides…

L’événement Foire artisanale & Vide Greniers Le Bouchet St Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire