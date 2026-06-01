Fête votive Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Fête votive

Du mercredi 17 au dimanche 21 juin 2026. Dans les rues du village Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-17

Du mercredi 17 au dimanche 21 Fête Votive



5 jours de fête autour de taureaux et chevaux dans une ambiance festive.

Mercredi 17 juin Journée des Cafetiers



A 9h00 Petit-déjeuner aux arènes offert par le COFS

De 10h à 16h00 Animations gonflables (Plage des Arènes).

A 11h00 Abrivado des Cafetiers, Manade Agnel. Parcours Bouvau Arènes.

A 16h00 Course de garçons de café. Départ du Restaurant Lou Gabian.

A 17h30 Accueil sur le parvis de la mairie de l’association Rustine de vie et arrivée du défi pour 14 Battantes .

A 18h30 Grande Parade d’ouverture de la fête avec élection du plus beau char et remise des Clés sur le Parvis de la mairie.



Jeudi 18 juin Renaissance Gauloise .



A 9h00 Petit-déjeuner à l’écoulage offert par la Renaissance Gauloise, suivi du concours du meilleur déguisement.

A 11h00 Concours d’Abrivado.

Manades Baumelles, Aubanel, Agnel, Soleil, Bilhau, Colombet. Gillet, Robert Michel, Briaux, Gardo.

Parcours Cinq Gorges Arènes

A 13h00 Arènes portatives sur la Place des Gitans, 4 vachettes avec protections, Manade Bilhau.

A 17h30 Festival de 10 Bandido, Parcours Arènes Bouvau.

A 19h00 Animation taurine sur la plage derrière les Arènes, Manade du Gardon.

20H30 Joutes Camarguaises au Port Gardian.



Vendredi 19 Juin Journée à l’ancienne



A 8h30 Petit-déjeuner aux Salans de Cacharel offert par le COFS.

A 9h00 Concours de Ferrade aux Salans de Cacharel.

Bétail Vinuesa. Manades Layalle, Baumelles, Lou Pantaï, Terroux, Saint-Antoine, Jeunes Saintois, Cavallini et Arnaud.

A 11h00 Abrivado. Manades Colombet, Labourayre, Baumelles, Saint-Louis, Martini et Lafon.

Parcours Salans Arènes.

A 13h00 Arènes portatives sur la Place des Gitans, 4 vachettes avec protections, Manade Clément.

A 16h00 Course camarguaise de Ligue CT Lou Santen aux Arènes. Tarifs 10€ réduit 5€.

A 18h00 Festival de Bandido. Parcours Arènes Bouvau.

A 19h00 Animation taurine sur la plage derrière les Arènes, Manade Clément.

A 21h00 Encierro face au Restaurant Belvédère (Avenue Maurice Challe) avec la Manade Tommy Maire.



Samedi 20 Juin Journée des Pitchouns



A 9h00 Petit-déjeuner offert aux enfants suivi du concours de pêche réservé aux enfants à l’étang des Launes.

A 10h45 Abrivado des Pitchouns.

Parcours Rond-point du Grand Large, Arènes, rue de la République.

A 12h00 Abrivado, Manades Chaballier et Aubanel.

Parcours Bouvau Capitainerie.

A 12h30 Concours de pizzas sur le parvis de la mairie. Inscriptions à l’association des Pitchouns.

A 13h00 Arènes portatives sur la Place de Gitans, 4 vachettes avec protections, Manade Saint Antoine.

A 16h00 Concours des Pitchouns cafetiers (réservé aux enfants).

Parcours rue Frédéric Mistral RDV à l’intersection de la Route d’Arles.

A 16h30 Course de taureaux jeunes aux arènes 1ère journée du Trophée de la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer, Souvenir Leandre Foissac. . Tarifs 8€ réduit 5€.

A 17h00 Goûter Boom offert aux enfants par le restaurant “Les Vagues”.

A 18h00 2 Bandido.

Parcours Arènes Bouvau.

A 19h00 Animation taurine sur la plage derrière les Arènes, Manade Saint Antoine.

A 21h00 Abrivado de nuit, Manade Labourayre.

Parcours Capitainerie, Rond-point Pastré, La Barque, Revivre, rue de la République, la Capitainerie.

A 22h00 Taureau-Mousse sur la Place des Gitans, Manade Saint Antoine.



Dimanche 21 Juin Fête de la Musique



A 8h30 Petit-déjeuner au Bouvau offert par le COFS.

A 9h30 Concours de maniabilité pour les enfants. Inscription auprès d’Isabelle Beveraggi au 06 05 74 66 79.

A 10h30 Course Fangassière. Sous réserve d’inscriptions suffisantes au 06 03 18 21 00.

A 11h30 Abrivado des filles et des jeunes, Manades Agnel et Colombet.

A 13h00 Arènes portatives sur la Place des Gitans, 4 vachettes avec protections, Manade Layalle.

A 16h30 Course Avenir aux arènes 2ème journée du Trophée de la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer, Souvenir Charles Armieux.

Tarifs 10€ réduit 5€.

A 18h30 2 Bandido, Parcours Arènes Bouvau.

A 19h00 Animation taurine sur la plage derrière les Arènes, Manade Layalle. Arrivée dans le village de la fanfare des Kadors.

A 20h00 Remise des prix de la fête sur le Parvis de la Mairie.

A 21h00 Abrivado de nuit, Manade Martini.

Parcours Capitainerie, Rond-Point Pastré, La Barque, Revivre, République et la Capitainerie.

A 22h00 Grand Orchestre du Groupe NEWZIK pour la clôture, Place des Gitans. .

Dans les rues du village Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 82 55

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English :

Wednesday 17 to Sunday 21: Votive Festival



5 days of festivities with bulls and horses.

L’événement Fête votive Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer