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Fêtes au Bournaguet Trespoux-Rassiels

Fêtes au Bournaguet Trespoux-Rassiels

Fêtes au Bournaguet Trespoux-Rassiels samedi 23 mai 2026.

Adresse : Bournaguet

Ville : 46090 Trespoux-Rassiels

Département : Lot

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Trespoux-Rassiels

Fêtes au Bournaguet

Bournaguet Trespoux-Rassiels Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Le comité des fêtes du Bournaguet organise un week-end convivial.

Le comité des fêtes du Bournaguet organise un week-end convivial.

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Bournaguet Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie   lasouque@sfr.fr

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English :

Le comité des fêtes du Bournaguet is organizing a friendly weekend.

L’événement Fêtes au Bournaguet Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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