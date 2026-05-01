Trespoux-Rassiels

Fêtes au Bournaguet

Bournaguet Trespoux-Rassiels Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Le comité des fêtes du Bournaguet organise un week-end convivial.

Le comité des fêtes du Bournaguet organise un week-end convivial.

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Bournaguet Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie lasouque@sfr.fr

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English :

Le comité des fêtes du Bournaguet is organizing a friendly weekend.

L’événement Fêtes au Bournaguet Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot