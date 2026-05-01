Fêtes au Bournaguet Trespoux-Rassiels
Fêtes au Bournaguet Trespoux-Rassiels samedi 23 mai 2026.
Trespoux-Rassiels
Fêtes au Bournaguet
Bournaguet Trespoux-Rassiels Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Le comité des fêtes du Bournaguet organise un week-end convivial.
Le comité des fêtes du Bournaguet organise un week-end convivial.
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Bournaguet Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie lasouque@sfr.fr
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Le comité des fêtes du Bournaguet is organizing a friendly weekend.
L’événement Fêtes au Bournaguet Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot