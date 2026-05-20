Impression végétale atelier Tatakizomé Trespoux-Rassiels
Impression végétale atelier Tatakizomé Trespoux-Rassiels samedi 27 juin 2026.
Trespoux-Rassiels
Impression végétale atelier Tatakizomé
Route de Rassiels Trespoux-Rassiels Lot
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
M.A Nature et le Jardin de Labio vous invitent pour un atelier en pleine nature.
Marie-Annick vous fera découvrir le Tatakizomé, technique d’impression végétale, et Anaïs vous accueillera au sein du Jardin et vous présentera les différentes plantes qu’elle y cultive.
M.A Nature et le Jardin de Labio vous invitent pour un atelier en pleine nature.
Marie-Annick vous fera découvrir le Tatakizomé, technique d’impression végétale, et Anaïs vous accueillera au sein du Jardin et vous présentera les différentes plantes qu’elle y cultive.
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Route de Rassiels Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 6 01 72 89 85
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English :
M.A Nature and the Jardin de Labio invite you to a workshop in the heart of nature.
Marie-Annick will introduce you to Tatakizomé, a plant printing technique, and Anaïs will welcome you to the Garden and introduce you to the various plants she grows there.
L’événement Impression végétale atelier Tatakizomé Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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