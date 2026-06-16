Fêtes d’Arette Arette
Fêtes d’Arette Arette samedi 27 juin 2026.
Arette
Fêtes d’Arette
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
14h
Tournoi de pétanque
15h
PARCOURS DU COMBATTANT
Animations pour nos pitchouns
19h
Remise des prix
20h
Repas des bons vivants et diffusion de la finale du TOP14 sur écran géant
00h
Bal avec FESTISUD .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 55 96 93
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English : Fêtes d’Arette
L’événement Fêtes d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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