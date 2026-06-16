Arette

Fêtes d’Arette

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

14h

Tournoi de pétanque

15h

PARCOURS DU COMBATTANT

Animations pour nos pitchouns

19h

Remise des prix

20h

Repas des bons vivants et diffusion de la finale du TOP14 sur écran géant

00h

Bal avec FESTISUD .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 55 96 93

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English : Fêtes d’Arette

L’événement Fêtes d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn