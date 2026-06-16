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Fêtes d’Arette Arette

Fêtes d’Arette Arette

Fêtes d’Arette Arette samedi 27 juin 2026.

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Arette

Fêtes d’Arette

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

14h
Tournoi de pétanque

15h
PARCOURS DU COMBATTANT
Animations pour nos pitchouns

19h
Remise des prix

20h
Repas des bons vivants et diffusion de la finale du TOP14 sur écran géant

00h
Bal avec FESTISUD   .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 55 96 93 

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English : Fêtes d’Arette

L’événement Fêtes d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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