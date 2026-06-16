Arette

Fêtes d’Arette

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

10h30

Messe de la St Pierre

12h

Apéro offert par la municipalité et le comité

REPAS DU VILLAGE

Animations musicales avec la banda LOS AIGASSUTS

23h

Feu d’artifice

Le Comité des Fêtes est heureux de vous retrouver

FÊTE FORAINE tout au long du week-end .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 55 96 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes d’Arette

L’événement Fêtes d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn