Fêtes d’Arette Arette
Fêtes d’Arette Arette dimanche 28 juin 2026.
Arette
Fêtes d’Arette
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
10h30
Messe de la St Pierre
12h
Apéro offert par la municipalité et le comité
REPAS DU VILLAGE
Animations musicales avec la banda LOS AIGASSUTS
23h
Feu d’artifice
Le Comité des Fêtes est heureux de vous retrouver
FÊTE FORAINE tout au long du week-end .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 55 96 93
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English : Fêtes d’Arette
L’événement Fêtes d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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