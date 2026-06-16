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Fêtes d’Arette Arette

Fêtes d’Arette Arette

Fêtes d’Arette Arette dimanche 28 juin 2026.

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Arette

Fêtes d’Arette

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

10h30
Messe de la St Pierre

12h
Apéro offert par la municipalité et le comité
REPAS DU VILLAGE

Animations musicales avec la banda LOS AIGASSUTS

23h
Feu d’artifice

Le Comité des Fêtes est heureux de vous retrouver
FÊTE FORAINE tout au long du week-end   .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 55 96 93 

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English : Fêtes d’Arette

L’événement Fêtes d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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