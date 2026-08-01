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AGENDA · Bonloc

Fêtes de Bonloc Bonloc

vendredi 14 août 2026 · Bonloc

Fêtes de Bonloc Bonloc

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Ville
64240 Bonloc
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bonloc

Fêtes de Bonloc

Bonloc Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

12h Repas des entreprises à Erramundea
18h Pintxo et Tapas animé par Erramundea Kantuz
18h30 Demi finale 1ère série du Tournoi de Pala   .

Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Fêtes de Bonloc

L’événement Fêtes de Bonloc Bonloc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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