Informations pratiques

Bonloc

Fêtes de Bonloc

Bonloc Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

12h Repas des entreprises à Erramundea

18h Pintxo et Tapas animé par Erramundea Kantuz

18h30 Demi finale 1ère série du Tournoi de Pala .

Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Fêtes de Bonloc

L’événement Fêtes de Bonloc Bonloc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque