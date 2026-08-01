AGENDA · Bonloc
Fêtes de Bonloc Bonloc
dimanche 16 août 2026 · Bonloc
Informations pratiques
Bonloc
Fêtes de Bonloc
Bonloc Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
9h Animation pour les enfants par Gaia
12h Apéritif offert par la mairie et repas partagé
15h Finales du tournois de Pala
20h Soirée talo animée par DJ Uneuil .
Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Fêtes de Bonloc
L’événement Fêtes de Bonloc Bonloc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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