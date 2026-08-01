Informations pratiques

Bonloc

Fêtes de Bonloc

Bonloc Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

9h Animation pour les enfants par Gaia

12h Apéritif offert par la mairie et repas partagé

15h Finales du tournois de Pala

20h Soirée talo animée par DJ Uneuil .

Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Fêtes de Bonloc

L’événement Fêtes de Bonloc Bonloc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque