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AGENDA · Bonloc

Fêtes de Bonloc Bonloc

dimanche 16 août 2026 · Bonloc

Fêtes de Bonloc Bonloc

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
64240 Bonloc
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
22 22 Tarif de base plein tarif

Bonloc

Fêtes de Bonloc

Bonloc Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

9h Animation pour les enfants par Gaia
12h Apéritif offert par la mairie et repas partagé
15h Finales du tournois de Pala
20h Soirée talo animée par DJ Uneuil   .

Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Fêtes de Bonloc

L’événement Fêtes de Bonloc Bonloc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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