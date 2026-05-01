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Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez

Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez

Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle Piquemal

Adresse : Quartier Castétarbe

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Orthez

Fêtes de Castétarbe

Salle Piquemal Quartier Castétarbe Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Apéro et repas bodéga, jeux en bois , structure gonflable et scène ouverte, concert, .   .

Salle Piquemal Quartier Castétarbe Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 87 09 38  foyercastetarbe@gmail.com

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English : Fêtes de Castétarbe

L’événement Fêtes de Castétarbe Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn

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