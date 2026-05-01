Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez
Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez vendredi 29 mai 2026.
Orthez
Fêtes de Castétarbe
Salle Piquemal Quartier Castétarbe Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Apéro et repas bodéga, jeux en bois , structure gonflable et scène ouverte, concert, . .
Salle Piquemal Quartier Castétarbe Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 87 09 38 foyercastetarbe@gmail.com
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English : Fêtes de Castétarbe
L’événement Fêtes de Castétarbe Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn
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