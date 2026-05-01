Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez

Orthez

Fêtes de Castétarbe

Salle Piquemal Quartier Castétarbe Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Petit-déjeuner à la fourchette.

Apéro et repas bodéga le midi et soir.

Tournoi de fléchettes , jeux en bois, structure gonflable et concert. .

Salle Piquemal Quartier Castétarbe Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 87 09 38 foyercastetarbe@gmail.com

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English : Fêtes de Castétarbe

L’événement Fêtes de Castétarbe Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn