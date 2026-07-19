Fêtes de Douzevielle Route de Sarbazan Saint-Justin
vendredi 7 août 2026 · Route de Sarbazan · Saint-Justin
Informations pratiques
Saint-Justin
Fêtes de Douzevielle
Route de Sarbazan Quartier de Douzevielle Saint-Justin Landes
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07
A Douzevielle, charmant quartier de Saint-Justin, la fête est aussi champêtre que conviviale sous les chênes de l’airial.
Sous les chênes de l’airial, à Douzevielle, charmant quartier de Saint-Justin, la fête est aussi champêtre que conviviale.
Tout commence vendredi avec le traditionnel concours de belote.
Samedi s’anime dès le matin avec le vide-grenier, l’exposition auto, la pétanque, les quilles et une grande soirée moules-frites concert.
Dimanche rime avec tradition messe champêtre, vin d’honneur, célèbre repas tête de veau et grand loto doté de 3 000 € de lots.
Lundi met la gastronomie landaise à l’honneur avec les repas d’escargots midi et soir, suivis d’un bal musette gratuit.
Profitez des structures gonflables gratuites pour vos enfants !
Réservations des repas obligatoires avant le 1er août .
Route de Sarbazan Quartier de Douzevielle Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 22 60 36
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English : Fêtes de Douzevielle
In Douzevielle, a charming district of Saint-Justin, the festivities are as rustic as they are convivial under the oaks of the airial.
L’événement Fêtes de Douzevielle Saint-Justin a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Landes d’Armagnac
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