Fêtes de la Pentecôte de Sainte-Eulalie Rue de la Tour Gueyrau Sainte-Eulalie

Sainte-Eulalie

Fêtes de la Pentecôte de Sainte-Eulalie

Rue de la Tour Gueyrau Parc de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-25 02:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Voici le programme des Fêtes de la Pentecôte de Sainte-Eulalie. Vendredi soir ouverture de la buvette pour lancer les festivités. Samedi vide-grenier sans inscription dès 7 h. À 19 h 30, apéritif gratuit animé par des bandas suivi de la soirée féria avec repas à thème. Dimanche course de caisses à savon à 14 h rue de Pousson, puis proclamation des résultats à 17 h au parc de la Tour Gueyraud. À 19 h 30, apéritif gratuit animé par la Banda Blues. La soirée se poursuivra avec un feu d’artifice et le concert du groupe John Duff Trio. Lundi spectacle gratuit pour les enfants à partir de 16 h. .

Rue de la Tour Gueyrau Parc de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 61 56 64 cdf33560@gmail.com

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English : Fêtes de la Pentecôte de Sainte-Eulalie

L’événement Fêtes de la Pentecôte de Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers