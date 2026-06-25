Lourdios-Ichère

Fêtes de Lourdios-Ichère

Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05 23:59:00

Date(s) :

2026-07-05

Fête du village avec au programme

– 10h30 course à la montagne enfants

– 11h départ adultes avec le Trophée du Cassouret

– 12h remise des prix

– 12h30 repas animé par Flama Kaly. Menu sur réservation par SMS avant le 01.07. Menu melon/jambon, paëlla, russe, café, vin et une conso gratuite .

Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 49 63 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Lourdios-Ichère

L’événement Fêtes de Lourdios-Ichère Lourdios-Ichère a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn