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Fêtes de Lourdios-Ichère Lourdios-Ichère

Fêtes de Lourdios-Ichère Lourdios-Ichère

Fêtes de Lourdios-Ichère Lourdios-Ichère dimanche 5 juillet 2026.

Ville
64570 Lourdios-Ichère
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
12 12 12 Tarif réduit

Lourdios-Ichère

Fêtes de Lourdios-Ichère

Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05 23:59:00

Date(s) :
2026-07-05

Fête du village avec au programme
– 10h30 course à la montagne enfants
– 11h départ adultes avec le Trophée du Cassouret
– 12h remise des prix
– 12h30 repas animé par Flama Kaly. Menu sur réservation par SMS avant le 01.07. Menu melon/jambon, paëlla, russe, café, vin et une conso gratuite   .

Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 49 63 66 

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English : Fêtes de Lourdios-Ichère

L’événement Fêtes de Lourdios-Ichère Lourdios-Ichère a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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