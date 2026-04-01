Fêtes de Nérac au Comptoir du château Comptoir du château Nérac
Fêtes de Nérac au Comptoir du château Comptoir du château Nérac jeudi 30 avril 2026.
Nérac
Fêtes de Nérac au Comptoir du château
Comptoir du château 2 Avenue Mondenard Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-05-03 00:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Le Comptoir du Château vous embarque pour une série de soirées festives au cœur de Nérac. Au programme repas gourmands, ambiance musicale et DJ sets pour enchaîner les soirées jusqu’au feu d’artifice final du lundi soir.
Dès le jeudi, lancez les festivités autour d’une entrecôte ou d’un confit, avant de danser avec DJ Zapata (résident de la Calle Ocho Bordeaux) . Le vendredi, place à une ambiance funk et house avec DJ Marie Anne Berson. Le week-end monte en puissance avec des apéros huîtres et chair à saucisse, des repas conviviaux et des soirées animées. Lundi, clôture en beauté avec apéritif et feu d’artifice. .
Comptoir du château 2 Avenue Mondenard Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 36 89 32
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English : Fêtes de Nérac au Comptoir du château
L’événement Fêtes de Nérac au Comptoir du château Nérac a été mis à jour le 2026-04-25 par OT de l’Albret
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