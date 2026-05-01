Montaut

Fêtes de Printemps 50 ans des arènes du Motta

Montaut Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

* Samedi 30 mai

18h initiation aux échasses

18h30 spectacle d’échassiers

21h Concours de cocardes

22h30 feu d’artifice au arènes

23h soirée à la halle

* Dimanche 31 mai

10h30 course landaise de compétition

12h30 vin d’honneur

13h repas anniversaire

17h course-landaise

Venez nombreux fêter les 30 ans des arènes du Motta !

* Samedi 30 mai

> 18h initiation aux échasses

> 18h30 spectacle d’échassiers

> 21h Concours de cocardes (5€)

> 22h30 feu d’artifice au arènes

> 23h soirée à la halle

* Dimanche 31 mai

> 10h30 course landaise de compétition (15€ 5€)

> 12h30 vin d’honneur

> 13h repas anniversaire (20€)

> 17h course-landaise de compétition (15€ 5€)

Du 21 au 31 mai exposition au centre culturel

Venez nombreux ! .

Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 56 16 18 comite.fetes.montaut@gmail.com

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English : Fêtes de Printemps 50 ans des arènes du Motta

* Saturday, May 30

6pm: introduction to stilts

6:30pm: stilt-walker show

9pm: black eye competition

10:30pm: fireworks at the arena

11pm: party at the covered market

* Sunday May 31st

10:30am: competitive Landes race

12:30 pm: wine reception

1pm: anniversary meal

5pm: Landaise race

L’événement Fêtes de Printemps 50 ans des arènes du Motta Montaut a été mis à jour le 2026-05-18 par Landes Chalosse