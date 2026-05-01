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Fêtes de Printemps 50 ans des arènes du Motta Montaut

Fêtes de Printemps 50 ans des arènes du Motta Montaut

Fêtes de Printemps 50 ans des arènes du Motta Montaut samedi 30 mai 2026.

Ville : 40500 Montaut

Département : Landes

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 10 10 Tarif réduit

Montaut

Fêtes de Printemps 50 ans des arènes du Motta

Montaut Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

* Samedi 30 mai
18h initiation aux échasses
18h30 spectacle d’échassiers
21h Concours de cocardes
22h30 feu d’artifice au arènes
23h soirée à la halle

* Dimanche 31 mai
10h30 course landaise de compétition
12h30 vin d’honneur
13h repas anniversaire
17h course-landaise
Venez nombreux fêter les 30 ans des arènes du Motta !

* Samedi 30 mai
> 18h initiation aux échasses
> 18h30 spectacle d’échassiers
> 21h Concours de cocardes (5€)
> 22h30 feu d’artifice au arènes
> 23h soirée à la halle

* Dimanche 31 mai
> 10h30 course landaise de compétition (15€ 5€)
> 12h30 vin d’honneur
> 13h repas anniversaire (20€)
> 17h course-landaise de compétition (15€ 5€)

Du 21 au 31 mai exposition au centre culturel
Venez nombreux !   .

Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 56 16 18  comite.fetes.montaut@gmail.com

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English : Fêtes de Printemps 50 ans des arènes du Motta

* Saturday, May 30
6pm: introduction to stilts
6:30pm: stilt-walker show
9pm: black eye competition
10:30pm: fireworks at the arena
11pm: party at the covered market

* Sunday May 31st
10:30am: competitive Landes race
12:30 pm: wine reception
1pm: anniversary meal
5pm: Landaise race

L’événement Fêtes de Printemps 50 ans des arènes du Motta Montaut a été mis à jour le 2026-05-18 par Landes Chalosse

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