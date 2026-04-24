Périgueux

Fêtes de Saint-Georges

Place de l’Église Saint-Georges Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-04-30

Feux d’artifice le samedi 02 Mai à 22h30 .

Place de l’Église Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 52 19

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English : Fêtes de Saint-Georges

L’événement Fêtes de Saint-Georges Périgueux a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Communal de Périgueux