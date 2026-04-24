Fêtes de Saint-Georges Périgueux
Fêtes de Saint-Georges Périgueux jeudi 30 avril 2026.
Périgueux
Fêtes de Saint-Georges
Place de l’Église Saint-Georges Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-04-30
Feux d’artifice le samedi 02 Mai à 22h30 .
Place de l’Église Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 52 19
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English : Fêtes de Saint-Georges
L’événement Fêtes de Saint-Georges Périgueux a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Communal de Périgueux
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