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Fêtes de Saint Lon les Mines Saint-Lon-les-Mines

vendredi 21 août 2026 · Saint-Lon-les-Mines

Fêtes de Saint Lon les Mines Saint-Lon-les-Mines

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Ville
40300 Saint-Lon-les-Mines
Département
Landes
Tarif

Saint-Lon-les-Mines

Fêtes de Saint Lon les Mines

Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-21

Venez profiter de 4 jours de festivités à Saint Lon les Mines du 21 au 24 août. Au programme repas, concert, ball trap, concours de pétanque, toro-ball, pelote, feu d’artifice..
Tous en vert et blanc pour les fêtes de Saint-Lon Les Mines

Vendredi
– 19h: Remise des clés à la classe, apéritif offert, ouverture et repas animé.
– 23h Soirée avec dj Ah Sonos

Samedi
– 08h30 Ball trap; petit déjeuner gras double
-9h: Marche Gourmande
-12h: Apéritif et grillade
-13h30 Concours de pétanque local
– 20h Apéritif & repas
– 22h30 Concert gratuit avec l’Orchestre Arpége

Dimanche
– 11h Messe en musique
– 12h Apéritif/ cocktail / tapas
– 12h Pelote
-17h: Toroball
– 19h30 Apéritif & soirée moules frites
– 22h Soirée avec DJ Ah Sonos
Lundi
-11h: Jeux pour enfants
– 17h Lever de rideau organisé par Pays d’Orthe Main Nue
– 19h30 Apéritif et repas
– 23h30 Feu d’artifice
– 00h00 Soirée avec DJ Ah Sonos   .

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetessaintlon@gmail.com

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English : Fêtes de Saint Lon les Mines

Come enjoy four days of festivities in Saint-Lon-les-Mines from August 21 to 24. On the program: meals, a concert, clay pigeon shooting, a pétanque tournament, toro-ball, pelota, and fireworks…

L’événement Fêtes de Saint Lon les Mines Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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