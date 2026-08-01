Fêtes de Saint Lon les Mines Saint-Lon-les-Mines
vendredi 21 août 2026 · Saint-Lon-les-Mines
Informations pratiques
Saint-Lon-les-Mines
Fêtes de Saint Lon les Mines
Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
Venez profiter de 4 jours de festivités à Saint Lon les Mines du 21 au 24 août. Au programme repas, concert, ball trap, concours de pétanque, toro-ball, pelote, feu d’artifice..
Tous en vert et blanc pour les fêtes de Saint-Lon Les Mines
Vendredi
– 19h: Remise des clés à la classe, apéritif offert, ouverture et repas animé.
– 23h Soirée avec dj Ah Sonos
Samedi
– 08h30 Ball trap; petit déjeuner gras double
-9h: Marche Gourmande
-12h: Apéritif et grillade
-13h30 Concours de pétanque local
– 20h Apéritif & repas
– 22h30 Concert gratuit avec l’Orchestre Arpége
Dimanche
– 11h Messe en musique
– 12h Apéritif/ cocktail / tapas
– 12h Pelote
-17h: Toroball
– 19h30 Apéritif & soirée moules frites
– 22h Soirée avec DJ Ah Sonos
Lundi
-11h: Jeux pour enfants
– 17h Lever de rideau organisé par Pays d’Orthe Main Nue
– 19h30 Apéritif et repas
– 23h30 Feu d’artifice
– 00h00 Soirée avec DJ Ah Sonos .
Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessaintlon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Saint Lon les Mines
Come enjoy four days of festivities in Saint-Lon-les-Mines from August 21 to 24. On the program: meals, a concert, clay pigeon shooting, a pétanque tournament, toro-ball, pelota, and fireworks…
L’événement Fêtes de Saint Lon les Mines Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Saint-Lon-les-Mines (Landes)
- Gatsby l’âge d’or grand déjeuner cabaret Saint-Lon-les-Mines 20 septembre 2026
- Balade contée et naturaliste Saint-Lon-les-Mines 30 septembre 2026
- Café philo Saint-Lon-les-Mines 3 octobre 2026