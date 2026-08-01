Informations pratiques

Saint-Lon-les-Mines

Fêtes de Saint Lon les Mines

Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

Venez profiter de 4 jours de festivités à Saint Lon les Mines du 21 au 24 août. Au programme repas, concert, ball trap, concours de pétanque, toro-ball, pelote, feu d’artifice..

Tous en vert et blanc pour les fêtes de Saint-Lon Les Mines

Vendredi

– 19h: Remise des clés à la classe, apéritif offert, ouverture et repas animé.

– 23h Soirée avec dj Ah Sonos

Samedi

– 08h30 Ball trap; petit déjeuner gras double

-9h: Marche Gourmande

-12h: Apéritif et grillade

-13h30 Concours de pétanque local

– 20h Apéritif & repas

– 22h30 Concert gratuit avec l’Orchestre Arpége

Dimanche

– 11h Messe en musique

– 12h Apéritif/ cocktail / tapas

– 12h Pelote

-17h: Toroball

– 19h30 Apéritif & soirée moules frites

– 22h Soirée avec DJ Ah Sonos

Lundi

-11h: Jeux pour enfants

– 17h Lever de rideau organisé par Pays d’Orthe Main Nue

– 19h30 Apéritif et repas

– 23h30 Feu d’artifice

– 00h00 Soirée avec DJ Ah Sonos .

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessaintlon@gmail.com

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English : Fêtes de Saint Lon les Mines

Come enjoy four days of festivities in Saint-Lon-les-Mines from August 21 to 24. On the program: meals, a concert, clay pigeon shooting, a pétanque tournament, toro-ball, pelota, and fireworks…

L’événement Fêtes de Saint Lon les Mines Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans