Fêtes de Saujon Port de Ribérou Saujon
samedi 22 août 2026 · Port de Ribérou · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Fêtes de Saujon
Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Sam. 22 août En jaune et noir place de la mairie et de l’église, rue Carnot, devant le marché et port de Ribérou. Remise des clés de la ville , parade spectacle, bandas et fanfares, apéro jeux, marchés de producteurs, pique-nique, concerts en soirée.
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Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 65 14 60
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English :
Sat., Aug. 22: In yellow and black at Town Hall Square and the church, on Carnot Street, in front of the market, and at the Ribérou harbor. %AB Handover of the keys to the city %BB, parade and show, bandas and marching bands, aperitif and games, farmers’ markets, picnic, evening concerts.
L’événement Fêtes de Saujon Saujon a été mis à jour le 2026-07-24 par Mairie de Saujon
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