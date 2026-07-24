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Fêtes de Saujon Port de Ribérou Saujon

samedi 22 août 2026 · Port de Ribérou · Saujon

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Port de Ribérou
Adresse
2 Rue de Peudrit
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Fêtes de Saujon

Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Sam. 22 août En jaune et noir place de la mairie et de l’église, rue Carnot, devant le marché et port de Ribérou. Remise des clés de la ville , parade spectacle, bandas et fanfares, apéro jeux, marchés de producteurs, pique-nique, concerts en soirée.
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Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 65 14 60 

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English :

Sat., Aug. 22: In yellow and black at Town Hall Square and the church, on Carnot Street, in front of the market, and at the Ribérou harbor. %AB Handover of the keys to the city %BB, parade and show, bandas and marching bands, aperitif and games, farmers’ markets, picnic, evening concerts.

L’événement Fêtes de Saujon Saujon a été mis à jour le 2026-07-24 par Mairie de Saujon

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