Fêtes de village jeux pour les villageois et les enfants, concerts et soirée DJ Bidarray
Fêtes de village jeux pour les villageois et les enfants, concerts et soirée DJ Bidarray samedi 11 juillet 2026.
Bidarray
Fêtes de village jeux pour les villageois et les enfants, concerts et soirée DJ
Bidarray Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Fêtes de Bidarray ! Au programme
– 15h jeux des enfants (Oreka zirkoa) et triathlon-jeux pour les villageois
– 17h, goûter des enfants
– 21h concerts Sukena et Janus Lester
suivis d’une soirée DJ avec DJ Musikalan .
Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28
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English : Fêtes de village jeux pour les villageois et les enfants, concerts et soirée DJ
L’événement Fêtes de village jeux pour les villageois et les enfants, concerts et soirée DJ Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque