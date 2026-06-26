Fêtes de village jeux pour les villageois et les enfants, concerts et soirée DJ Bidarray samedi 11 juillet 2026.

Bidarray

Fêtes de village jeux pour les villageois et les enfants, concerts et soirée DJ

Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Fêtes de Bidarray ! Au programme

– 15h jeux des enfants (Oreka zirkoa) et triathlon-jeux pour les villageois

– 17h, goûter des enfants

– 21h concerts Sukena et Janus Lester

suivis d’une soirée DJ avec DJ Musikalan .

Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

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English : Fêtes de village jeux pour les villageois et les enfants, concerts et soirée DJ

L’événement Fêtes de village jeux pour les villageois et les enfants, concerts et soirée DJ Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque