Fêtes des fleurs. Rue de l’Église Sougères-en-Puisaye
Fêtes des fleurs. Rue de l’Église Sougères-en-Puisaye dimanche 17 mai 2026.
Sougères-en-Puisaye
Fêtes des fleurs.
Rue de l’Église Place de l’église Sougères-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Fêtes des fleurs.
Programme de la journée
• 9h30 Messe en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
• 11h00 Groupe de trompes de chasse Rallye Puisaye
• 17h00 Concert de la chorale Chœur Do Ré
Toute la journée
• Exposition d’artistes
• Brocante de particuliers dans le bourg
• Restauration sur place (stand tenu par les pompiers du CPI et les Chasseurs de Sougères)
• Dégustation de boudin
Une journée conviviale pour célébrer notre village fleuri ! Venez nombreux et invitez famille et amis.
Renseignements et réservation d’emplacement auprès de la mairie
?? mairie89520@orange.fr
?? 03 86 45 23 53 .
Rue de l’Église Place de l’église Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 23 53 moniquecardeilhac@gmail.com
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English : Fêtes des fleurs.
L’événement Fêtes des fleurs. Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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