Fêtes des fleurs. Rue de l’Église Sougères-en-Puisaye

Sougères-en-Puisaye

Fêtes des fleurs.

Rue de l’Église Place de l’église Sougères-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Fêtes des fleurs.

Programme de la journée

• 9h30 Messe en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul

• 11h00 Groupe de trompes de chasse Rallye Puisaye

• 17h00 Concert de la chorale Chœur Do Ré

Toute la journée

• Exposition d’artistes

• Brocante de particuliers dans le bourg

• Restauration sur place (stand tenu par les pompiers du CPI et les Chasseurs de Sougères)

• Dégustation de boudin

Une journée conviviale pour célébrer notre village fleuri ! Venez nombreux et invitez famille et amis.

Renseignements et réservation d’emplacement auprès de la mairie

?? mairie89520@orange.fr

?? 03 86 45 23 53 .

Rue de l’Église Place de l’église Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 23 53 moniquecardeilhac@gmail.com

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English : Fêtes des fleurs.

L’événement Fêtes des fleurs. Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !