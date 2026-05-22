Fêtes des livres Treignac
Fêtes des livres Treignac mardi 4 août 2026.
Treignac
Fêtes des livres
Place de la Halle Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Venez rencontrer des auteurs et découvrir des ouvrages adultes et jeunesse place de la Halle ! .
Place de la Halle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 94 03
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English : Fêtes des livres
L’événement Fêtes des livres Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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