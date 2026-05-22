Treignac

Fêtes des livres

Place de la Halle Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez rencontrer des auteurs et découvrir des ouvrages adultes et jeunesse place de la Halle ! .

Place de la Halle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 94 03

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English : Fêtes des livres

L’événement Fêtes des livres Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze