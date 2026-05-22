Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fêtes des livres Treignac

Fêtes des livres Treignac mardi 4 août 2026.

Adresse : Place de la Halle

Ville : 19260 Treignac

Département : Corrèze

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Treignac

Fêtes des livres

Place de la Halle Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Venez rencontrer des auteurs et découvrir des ouvrages adultes et jeunesse place de la Halle !   .

Place de la Halle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 94 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes des livres

L’événement Fêtes des livres Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Treignac (Corrèze)