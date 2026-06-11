Fêtes d’été de Gastes Bord de lac Gastes
Fêtes d’été de Gastes Bord de lac Gastes lundi 13 juillet 2026.
Gastes
Fêtes d’été de Gastes
Bord de lac Avenue du Lac Gastes Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-21
Les fêtes de l’été reprennent place à Gastes !
13/07
DJ Julien NSR 22h-02h
Feu d’artifices 23h
24/07
Ayema 20h-22h
DJ Julien NSR 22h-02h
01/08
20h-22h groupe
DJ Julien NSR 22h-02h
14/08
DJ Julien NSR 22h-02h
Feu d’artifices 23h
Jusqu’à 02h
Repas sur place .
Bord de lac Avenue du Lac Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 37 30 cdfgastes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes d’été de Gastes
L’événement Fêtes d’été de Gastes Gastes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Gastes (Landes)
- Vide-grenier à Gastes Gastes 21 juin 2026
- Tournoi d’été Plaine des sports Gastes 22 juillet 2026
- Marché des producteurs à Gastes Gastes 31 juillet 2026
- Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes 5 décembre 2026