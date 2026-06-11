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Fêtes d’été de Gastes Bord de lac Gastes

Fêtes d’été de Gastes Bord de lac Gastes

Fêtes d’été de Gastes Bord de lac Gastes lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Bord de lac

Adresse : Avenue du Lac

Ville : 40160 Gastes

Département : Landes

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Gastes

Fêtes d’été de Gastes

Bord de lac Avenue du Lac Gastes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-21

Les fêtes de l’été reprennent place à Gastes !

13/07
DJ Julien NSR 22h-02h
Feu d’artifices 23h

24/07
Ayema 20h-22h
DJ Julien NSR 22h-02h

01/08
20h-22h groupe
DJ Julien NSR 22h-02h

14/08
DJ Julien NSR 22h-02h
Feu d’artifices 23h

Jusqu’à 02h

Repas sur place   .

Bord de lac Avenue du Lac Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 37 30  cdfgastes@gmail.com

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English : Fêtes d’été de Gastes

L’événement Fêtes d’été de Gastes Gastes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grands Lacs

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