Tournoi d’été Plaine des sports Gastes

Gastes

Tournoi d’été

Plaine des sports Avenue Jean Darmuzey Gastes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-22

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Plaine des sports Avenue Jean Darmuzey Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 75 03

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English : Tournoi d’été

L’événement Tournoi d’été Gastes a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Grands Lacs