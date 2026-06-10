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Tournoi d’été Plaine des sports Gastes

Tournoi d’été Plaine des sports Gastes

Tournoi d’été Plaine des sports Gastes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Plaine des sports

Adresse : Avenue Jean Darmuzey

Ville : 40160 Gastes

Département : Landes

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Tarif :

Gastes

Tournoi d’été

Plaine des sports Avenue Jean Darmuzey Gastes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-07-22

  .

Plaine des sports Avenue Jean Darmuzey Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 75 03 

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English : Tournoi d’été

L’événement Tournoi d’été Gastes a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Grands Lacs

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