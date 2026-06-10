Tournoi d’été Plaine des sports Gastes
Tournoi d’été Plaine des sports Gastes mercredi 22 juillet 2026.
Gastes
Tournoi d’été
Plaine des sports Avenue Jean Darmuzey Gastes Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-22
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Plaine des sports Avenue Jean Darmuzey Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 75 03
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English : Tournoi d’été
L’événement Tournoi d’été Gastes a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Grands Lacs
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