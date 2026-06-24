Fêtes du quartier Saragosse Marché animé et 20 ans du Club Emploi placette de la rue du Balaïtous Pau
Fêtes du quartier Saragosse Marché animé et 20 ans du Club Emploi placette de la rue du Balaïtous Pau vendredi 3 juillet 2026.
Pau
Fêtes du quartier Saragosse Marché animé et 20 ans du Club Emploi
placette de la rue du Balaïtous Rue du Balaitous Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Animations et concours de pétanque quartier Fouchet
À partir de 15h, la placette de la rue du Balaïtous, quartier Fouchet, s’anime avec des activités pour tous jeux, échecs géants… proposées par l’espace de vie sociale Marguerite du centre social La Pépinière.
À partir de 18h, place au concours de pétanque. Inscription auprès de la MJC des Fleurs, sur place ou en amont.
Buvette et restauration en partenariat avec la Brasserie béarnaise. .
placette de la rue du Balaïtous Rue du Balaitous Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Fêtes du quartier Saragosse Marché animé et 20 ans du Club Emploi
L’événement Fêtes du quartier Saragosse Marché animé et 20 ans du Club Emploi Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
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