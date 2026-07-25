Fêtes du village au Paradou Place Charloun Rieu Paradou
dimanche 6 septembre 2026 · Place Charloun Rieu · Paradou
Informations pratiques
Paradou
Fêtes du village au Paradou
Dimanche 6 septembre 2026 à partir de 12h30. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
La Fête du village du Paradou le 6 !
Retrouvons-nous pour partager un bon moment tous ensemble autour du traditionnel repas de la fête du village ️
️ Les tickets repas sont dès à présent en vente chez les commerçants du Paradou.
Pensez à réserver rapidement votre repas afin de profiter pleinement de cette belle journée de fête !
En famille ou entre amis, venez nombreux partager ce moment convivial au cœur du village .
Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr
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English :
The Paradou Village partu will take place on the 6th of September !
L’événement Fêtes du village au Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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