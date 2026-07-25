UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paradou

Fêtes du village au Paradou Place Charloun Rieu Paradou

dimanche 6 septembre 2026 · Place Charloun Rieu · Paradou

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Place Charloun Rieu
Adresse
Centre-Ville
Ville
13520 Paradou
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Paradou

Fêtes du village au Paradou

Dimanche 6 septembre 2026 à partir de 12h30. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

La Fête du village du Paradou le 6 !
Retrouvons-nous pour partager un bon moment tous ensemble autour du traditionnel repas de la fête du village ️
️ Les tickets repas sont dès à présent en vente chez les commerçants du Paradou.
Pensez à réserver rapidement votre repas afin de profiter pleinement de cette belle journée de fête !
‍‍‍ En famille ou entre amis, venez nombreux partager ce moment convivial au cœur du village   .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01  accueil@mairie-du-paradou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Paradou Village partu will take place on the 6th of September !

L’événement Fêtes du village au Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

À voir aussi à Paradou (Bouches-du-Rhône)