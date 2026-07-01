Fêtes du village Urcuit
vendredi 24 juillet 2026 · Urcuit
Informations pratiques
Urcuit
Fêtes du village
Fronton Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Au programme de cette soirée, une course de vaches inter-comité, histoire de tester votre capacité à éviter les ennuis ! Pour reprendre des forces, bar et restauration vous attendent sur place. Puis nous terminerons la soirée sous le chapiteau avec le groupe Begi Beltz. .
Fronton Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Fêtes du village
L’événement Fêtes du village Urcuit a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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