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AGENDA · Urcuit

Fêtes du village Urcuit

vendredi 24 juillet 2026 · Urcuit

Fêtes du village Urcuit

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64990 Urcuit
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Urcuit

Fêtes du village

Fronton Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Au programme de cette soirée, une course de vaches inter-comité, histoire de tester votre capacité à éviter les ennuis ! Pour reprendre des forces, bar et restauration vous attendent sur place. Puis nous terminerons la soirée sous le chapiteau avec le groupe Begi Beltz.   .

Fronton Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Urcuit a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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