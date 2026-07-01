Informations pratiques

Urcuit

Fêtes du village

Fronton Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Au programme de cette soirée, une course de vaches inter-comité, histoire de tester votre capacité à éviter les ennuis ! Pour reprendre des forces, bar et restauration vous attendent sur place. Puis nous terminerons la soirée sous le chapiteau avec le groupe Begi Beltz. .

Fronton Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Urcuit a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Pays Basque