Fêtes locales Artix
Fêtes locales Artix vendredi 3 juillet 2026.
Artix
Fêtes locales
Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Remise des clés de la ville.
20h apéritif d’ouverture animé par Arpège avec ses danseuses et son nouveau répertoire 2026
Concours de pétanque en doublette organisé par l’Amicale laïque, inscription sur place.
23h15, avenue de la République Toro de fuego
23h30 Bal animé par DJ Nico du podium Epsilon
Venue exceptionnelle du TikTokeur des fêtes du Sud Ouest Axel Ricarrère. .
Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitecpartix@yahoo.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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