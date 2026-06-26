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AGENDA · Artix

Fêtes locales Artix

dimanche 5 juillet 2026 · Artix

Fêtes locales Artix

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
12:15:00
Ville
64170 Artix
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Artix

Fêtes locales

Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:15:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Jardin Public Apéritif offert par la municipalité animé par l’Harmonie Municipale
En cas de pluie, repli à la salle polyvalente
13h pique-nique géant, barbecues à disposition
15h30 à 17h, devant la mairie bal mousse pour les enfants animé par Box’Son
18h à 20h Happy hour du comité
Election de mister cow-boy et miss cow-girl
20h cadeaux à la clé
23h, stade municipal Feu d’artifice pyrosymphonique sur le thème du western
23h30 à 2h Bal animé par le podium Box’Son   .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitecpartix@yahoo.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn

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