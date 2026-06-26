Informations pratiques

Artix

Fêtes locales

Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:15:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Jardin Public Apéritif offert par la municipalité animé par l’Harmonie Municipale

En cas de pluie, repli à la salle polyvalente

13h pique-nique géant, barbecues à disposition

15h30 à 17h, devant la mairie bal mousse pour les enfants animé par Box’Son

18h à 20h Happy hour du comité

Election de mister cow-boy et miss cow-girl

20h cadeaux à la clé

23h, stade municipal Feu d’artifice pyrosymphonique sur le thème du western

23h30 à 2h Bal animé par le podium Box’Son .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitecpartix@yahoo.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn