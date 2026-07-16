Fêtes locales Salle des fêtes Castétis
vendredi 7 août 2026 · Salle des fêtes · Castétis
Informations pratiques
Castétis
Fêtes locales
Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Remise des clés.
21h repas communal animé par l’orchestre Heptagone.
Menu Melon et jambon de Bayonne, Araignée de porc marinée et haricots verts, fromage, gâteau 3 chocolats, vin et café compris.
Repas sur réservation jusqu’au 5 août. .
Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 39 31 95
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Castétis a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coeur de Béarn
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