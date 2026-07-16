Fêtes locales Salle des fêtes Castétis

Informations pratiques

Castétis

Fêtes locales

Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Remise des clés.

21h repas communal animé par l’orchestre Heptagone.

Menu Melon et jambon de Bayonne, Araignée de porc marinée et haricots verts, fromage, gâteau 3 chocolats, vin et café compris.

Repas sur réservation jusqu’au 5 août. .

Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 39 31 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Castétis a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coeur de Béarn