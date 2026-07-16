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Fêtes locales Salle des fêtes Castétis

vendredi 7 août 2026 · Salle des fêtes · Castétis

Fêtes locales Salle des fêtes Castétis

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
50 Route de Clamondé
Ville
64300 Castétis
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Castétis

Fêtes locales

Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Remise des clés.
21h repas communal animé par l’orchestre Heptagone.

Menu Melon et jambon de Bayonne, Araignée de porc marinée et haricots verts, fromage, gâteau 3 chocolats, vin et café compris.
Repas sur réservation jusqu’au 5 août.   .

Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 39 31 95 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Castétis a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coeur de Béarn

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