Fêtes locales Salle des fêtes Castétis
samedi 8 août 2026 · Salle des fêtes · Castétis
Informations pratiques
Castétis
Fêtes locales
Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Petit-déjeuner à la fourchette.
10h, salle des associations Yoga.
11h Yoga enfants. (5 ans minimum).
15h Course d’orientation par équipe.
19h Apéritif animé par Paulette et les darons.
20h Repas moules, frites, glace.
21h Bal animé par le groupe Pick-Up.
Petit-déjeuner Oeuf, gras doubles, ventrèche, boudin, fromage.
Yoga sur inscription.
Dîner sur réservation jusqu’au 5 août. .
Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 39 31 95
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Castétis a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coeur de Béarn
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