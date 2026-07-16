Fêtes locales Salle des fêtes Castétis
dimanche 9 août 2026 · Salle des fêtes · Castétis
Informations pratiques
Castétis
Fêtes locales
Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Sortie VTT encadrée. 35 à 40 kms.
10h30 Messe suivie d’un dépôt de gerbe.
12h, à l’ancien presbytère Pique-nique géant.
14h, au foyer Inscription tournoi de pétanque.
15h Tournoi de pétanque ouvert aux villageois et sympathisants. Château gonflable pour les enfants.
19h Paëlla servie par les anciens. Pas de réservation nécessaire. .
Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 39 31 95
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Castétis a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coeur de Béarn
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