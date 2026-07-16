Fêtes locales Salle des fêtes Castétis

Informations pratiques

Castétis

Fêtes locales

Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Sortie VTT encadrée. 35 à 40 kms.

10h30 Messe suivie d’un dépôt de gerbe.

12h, à l’ancien presbytère Pique-nique géant.

14h, au foyer Inscription tournoi de pétanque.

15h Tournoi de pétanque ouvert aux villageois et sympathisants. Château gonflable pour les enfants.

19h Paëlla servie par les anciens. Pas de réservation nécessaire. .

Salle des fêtes 50 Route de Clamondé Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 39 31 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Castétis a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coeur de Béarn