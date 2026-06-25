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Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez

Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez

Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Au Pati
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif

Orthez

Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs

Au Pati Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Restauration avec des produits locaux.
15h30 Théâtre en miniature
17h Boum des enfants et des ados
19h Banda
Restauration avec des produits locaux
21h Concert live
22h30 Soirée DJ   .

Au Pati Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83 

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English : Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs

L’événement Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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