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AGENDA · Lahourcade

Fêtes locales Lahourcade

dimanche 16 août 2026 · Lahourcade

Fêtes locales Lahourcade

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Chemin du Bois
Ville
64150 Lahourcade
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Lahourcade

Fêtes locales

Chemin du Bois Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

9h Marche et course dans le village.
12h Repas du village (sur inscription) détail du menu à venir.
17h Finale du tournoi de pétanque.
19h Apéritif offert par la municipalité.
20h Soirée vide fûts   .

Chemin du Bois Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 30 73 75 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lahourcade a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn

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