Informations pratiques

Lahourcade

Fêtes locales

Chemin du Bois Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

9h Marche et course dans le village.

12h Repas du village (sur inscription) détail du menu à venir.

17h Finale du tournoi de pétanque.

19h Apéritif offert par la municipalité.

20h Soirée vide fûts .

Chemin du Bois Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 30 73 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lahourcade a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn