AGENDA · Lahourcade
Fêtes locales Lahourcade
dimanche 16 août 2026 · Lahourcade
Informations pratiques
Lahourcade
Fêtes locales
Chemin du Bois Lahourcade Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
9h Marche et course dans le village.
12h Repas du village (sur inscription) détail du menu à venir.
17h Finale du tournoi de pétanque.
19h Apéritif offert par la municipalité.
20h Soirée vide fûts .
Chemin du Bois Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 30 73 75
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Lahourcade a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn
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