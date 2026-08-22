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AGENDA · Mont

Fêtes locales Mont

vendredi 4 septembre 2026 · Mont

Fêtes locales Mont

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
GOUZE
Ville
64300 Mont
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mont

Fêtes locales

GOUZE Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Repas d’ouverture des fêtes, sur inscription Cochon de lait, frites, glaces, café.
Bal animé par Atom.   .

GOUZE Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40  comitemalg@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Mont a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn

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