Informations pratiques

Mont

Fêtes locales

GOUZE Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Repas d’ouverture des fêtes, sur inscription Cochon de lait, frites, glaces, café.

Bal animé par Atom. .

GOUZE Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40 comitemalg@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Mont a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn