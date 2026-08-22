AGENDA · Mont
Fêtes locales Mont
vendredi 4 septembre 2026 · Mont
Informations pratiques
Mont
Fêtes locales
GOUZE Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Repas d’ouverture des fêtes, sur inscription Cochon de lait, frites, glaces, café.
Bal animé par Atom. .
GOUZE Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40 comitemalg@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Mont a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn
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